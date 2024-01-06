Leroy Fer'e Kocaeli kancası

Alanyaspor'un Hollandalı futbolcusu Leroy Fer'e 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor kancayı attı. Transferde iddialı adımlar atan Körfez ekibinin 33 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Leroy Fer'e Kocaeli kancası
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06 Ocak 2024 15:21
Alanyaspor'a 2021-2022 sezonu öncesinde Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilen deneyimli orta saha Leroy Fer, bu sezon takımda fazla şans bulamadı.

Süper Lig'de 13, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta sahaya çıkan Leroy Fer, sadece 514 dakika süre alabilirken skor katkısı da sağlayamadı.

KOCAELİSPOR'DAN KANCA

Hollandalı futbolcu Leroy Fer'e 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor kancayı attı. Transferde iddialı adımlar atan Körfez ekibinin 33 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu öne sürüldü.

 

ALANYASPOR KARİYERİ

Alanyaspor kariyerinde ise 71 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydetti. (Kaynak: Lider Gazete)

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