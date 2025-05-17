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Leonardo Bonucci, Juventus'a geri dönüyor!

Futbolculuk kariyerinde Juventus'ta önemli başarılar yakalayan Leonardo Bonucci, antrenör olarak İtalyan ekibine geri dönebilir.

calendar 17 Mayıs 2025 17:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leonardo Bonucci, Juventus'a geri dönüyor!
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Juventus'un efsane isimlerinden Leonardo Bonucci, İtalyan ekibine geri dönebilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, teknik direktör yardımcısı veya genç takımın teknik direktörü olarak Bonucci'yi düşünüyor.

Bonucci'nin, Juventus'ta görev yapan eski takım arkadaşı Giorgio Chiellini ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bonucci, "Juventus'a teknik direktör olarak geri dönmek istiyorum. Teknik direktörlük kariyerime başlamaya hazırım. Her zaman bir Juventus taraftarı oldum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerine geçtiğimiz yaz veda eden Bonucci, daha sonra İtalya U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti.


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