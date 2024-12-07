Leon Goretzka kararını verdi: Bayern'de kalıyor

Bayern Münih'te forma giyen Alman yıldız Leon Goretzka, geleceği hakkında kararını verdi.



Sky Sports'un haberine göre; Leon Goretzka, sezon sonuna kadar takımda kalmaya karar verdi.



Habere göre; Manchester United, Napoli ve Tottenham'ın ilgilendiği yıldız oyuncu, buna rağmen Bayern'den ayrılmak istemiyor.



Vincent Kompany yönetiminde çalışmaktan mutlu olan Goretzka'nın takımdan ayrılıp ayrılmama yönündeki kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi.



29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.



