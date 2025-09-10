Lyon'dan 2022 yazında Galatasaray'a transfer olan ve daha sonra Türkiye'de Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giyen Leo Dubois, Fransa'ya geri dönebilir.
NANTES İLGİLENİYOR
Fransız basınında yer alan habere göre, Nantes, serbest statüde yer alan 30 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
Dubois'in; Avrupa deneyimi, savunma performansı ve Ligue 1'i tanıması nedeniyle Nantes'ın birçok kriterini karşıladığı kaydedildi.
TEKNİK DİREKTÖR TAMAM AMA...
Fransız futbolcunun, Nantes teknik direktörü Luis Castro için cazip bir seçenek olduğu ancak Fransız ekibinin başkanı Waldemar Kita'nın, Dubois'in 2018'deki (Lyon'a transfer oldu) bedelsiz ayrılığı nedeniyle 30 yaşındaki futbolcu konusunda kararının net olmadığı kaydedildi.
Dubois'in, Nantes'e transferinin bir ihtimal olduğu ancak şu anda durumun net olmadığı yazıldı.
