Leo Dubois, Fransa'ya geri dönebilir

Nantes; Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor formaları giyen eski futbolcusu Leo Dubois ile ilgileniyor.

calendar 10 Eylül 2025 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lyon'dan 2022 yazında Galatasaray'a transfer olan ve daha sonra Türkiye'de Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giyen Leo Dubois, Fransa'ya geri dönebilir.

NANTES İLGİLENİYOR

Fransız basınında yer alan habere göre, Nantes, serbest statüde yer alan 30 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Dubois'in; Avrupa deneyimi, savunma performansı ve Ligue 1'i tanıması nedeniyle Nantes'ın birçok kriterini karşıladığı kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖR TAMAM AMA...


Fransız futbolcunun, Nantes teknik direktörü Luis Castro için cazip bir seçenek olduğu ancak Fransız ekibinin başkanı Waldemar Kita'nın, Dubois'in 2018'deki (Lyon'a transfer oldu) bedelsiz ayrılığı nedeniyle 30 yaşındaki futbolcu konusunda kararının net olmadığı kaydedildi.

Dubois'in, Nantes'e transferinin bir ihtimal olduğu ancak şu anda durumun net olmadığı yazıldı.

