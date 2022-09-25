Leo Dubois artık sol bekte!

Sacha Boey'in yükselen performansının ardından teknik direktör Okan Buruk, Leo Dubois için de yeni bir formül buldu.Deneyimli hoca, Fransız futbolcuyu sol bekte oynatacak. Antrenmanlarda başarılı oyuncunun bu mevkiye alışmasını sağlamaya çalışan Okan Buruk, İstanbulspor ile oynadıkları hazırlık maçında deneyimli oyuncuyu sol bekte oynattı!Buruk'un en büyük sürpizi Dubois'i sol bekte oynatması değil Van Aanholt'u onun önünde oynatması oldu. Dubois başarılı ve hatasız bir futbol sergilerken 'hazırım' sinyali verdi.Daha önceki basın toplantılarında, bazı oyuncuların yerlerinin değişebileceği sinyalini veren Okan Buruk da Dubois'nın geri dönüşünden çok mutlu. İlk planda, Boey'nin yerine sağ beke transfer edilen 28 yaşındaki Fransız futbolcu, sakatlığı nedeniyle formayı kaptırmıştı.Geri döndükten sonra kısa süreler alan Dubois, sol bekte de beklentileri karşılayınca, yeni pozisyonuna transfer oldu! Okan hocanın, ara transfer dönemine kadar sol bekte Aanholt'un yerine Dubois ile devam etmeyi planladığı öğrenildi.Yeni takımında ilk hedef olarak şampiyonluğu işaret eden Leo Dubois, Konyaspor maçındaki galibiyetle ilgili olarak,açıklamasını yaptı.