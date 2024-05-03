Lens sahasında Lorient'i rahat geçti

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lens ağırladığı Lorient'i 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lens sahasında Lorient'i rahat geçti
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03 Mayıs 2024 23:53
Fransa Ligue 1, 32. hafta karşılaşmasında Lens ile Lorient karşı karşıya geldi. Lens Estadio Bollaert-Delelis'te konuk ettiği Lorient'i 2-0 mağlup etti.

Lens'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Elye Wahi ve 81. dakikada David Pereira da Costa kaydetti.

Lens bu galibiyetle puanını 49'a yükseltirken, Lorient ise 26 puanda kaldı.

Lens bir sonraki karşılaşmasında Rennes deplasmanına giderken, Lorient de deplasmanına Marsilya ile karşılaşacak.

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