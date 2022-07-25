Lemina'dan Galatasaray beğenisi

Nice forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir beğeniye imza attı.Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, tekrar sarı-kırmızılı takıma transferi için bir taraftarın paylaştığı gönderiyi beğendi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gabonlu futbolcunun bu beğenisi kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.Nice ile 2 yıl daha kontratı bulunan Lemina, daha önce 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi. Söz konusu sezonda sarı-kırmızılı forma altında 28 maça çıkan Lemina, 1 kez fileleri havalandırdı.