Leipzig, Justin Kluivert'ı kadrosuna kattı

Roma, Justin Kluivert'in sezon sonuna kadar RB Leipzig'e kiralandığını duyurdu.



Transfer süreci hakkında açıklamalar yapan Kluivert, "Leipzig son dönemde ortaya çıkarttığı değerlerler ile dikkatimi çekmiştim. Yeni bir yapılanmanın içerisinde olacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu fırsatı yakaladığım için mutluyum" dedi.



