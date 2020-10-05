Leipzig, Justin Kluivert'ı kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig, Justin Kluivert'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Leipzig, Justin Kluivert'ı kadrosuna kattı
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05 Ekim 2020 18:42
Roma, Justin Kluivert'in sezon sonuna kadar RB Leipzig'e kiralandığını duyurdu.

Transfer süreci hakkında açıklamalar yapan Kluivert, "Leipzig son dönemde ortaya çıkarttığı değerlerler ile dikkatimi çekmiştim. Yeni bir yapılanmanın içerisinde olacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu fırsatı yakaladığım için mutluyum" dedi.



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