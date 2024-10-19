Leipzig galibiyet serisini sürdürdü!

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Mainz'i 2-0 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leipzig galibiyet serisini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 18:25
Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Mainz ile karşılaştı. MEWA Arena'da oynanan maçı Leipzig 2-0 kazandı.

Marco Rose'nin takımına galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Xavi Simons, 37. dakikada Willi Orban kaydetti.

Ligde henüz kaybetmeyen Leipzig, üst üste 3. galibiyetini aldı. Mainz ise bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Leipzig 17 puana yükseldi. Mainz ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Freiburg ile oynayacak. Mainz ise Mönchengladbach'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery