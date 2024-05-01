Leicester City'de Yunus Akgün belirsizliği

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'dan Championship ekibi Leicester City'e kiralanan ve takımıyla Premier Lig'e başarısı gösteren Yunus Akgün de sıcak gelişme yaşandı.
Leicestershire Live'ın haberine göre; Leicester City'de Yunus Akgün'ün takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini sürdürüyor.
Haberde, Leicester Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Yunus Akgün'ü beğendiği ve olumlu raporlar aldığı ifade edilirken, mali yönden sıkıntı olmaması durumunda oyuncuyu kadroya katabilecekleri dile getirildi.
Yunus Akgün, Leicester formasıyla 28 maça çıkarken, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Leicestershire Live'ın haberine göre; Leicester City'de Yunus Akgün'ün takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini sürdürüyor.
Haberde, Leicester Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Yunus Akgün'ü beğendiği ve olumlu raporlar aldığı ifade edilirken, mali yönden sıkıntı olmaması durumunda oyuncuyu kadroya katabilecekleri dile getirildi.
Yunus Akgün, Leicester formasıyla 28 maça çıkarken, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU