Leicester City'de Yunus Akgün belirsizliği

Leicester City ile Premier League'e çıkma başarısı gösteren Yunus Akgün'ün gelecek sezon hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leicester City'de Yunus Akgün belirsizliği
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01 Mayıs 2024 16:57
Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray'dan Championship ekibi Leicester City'e kiralanan ve takımıyla Premier Lig'e başarısı gösteren Yunus Akgün de sıcak gelişme yaşandı.

Leicestershire Live'ın haberine göre; Leicester City'de Yunus Akgün'ün takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini sürdürüyor. 

Haberde, Leicester Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Yunus Akgün'ü beğendiği ve olumlu raporlar aldığı ifade edilirken, mali yönden sıkıntı olmaması durumunda oyuncuyu kadroya katabilecekleri dile getirildi. 

Yunus Akgün, Leicester formasıyla 28 maça çıkarken, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

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