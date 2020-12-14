Leicester Brighton'a acımadı, zirveye göz kırptı

Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City ile Brighton karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester Brighton'a acımadı, zirveye göz kırptı
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14 Aralık 2020 00:06
Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City ile Brighton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Leicester'ın golleri 27. dakikada Maddison, 41. dakikada Vardy ve 44. dakikada yine Maddison'dan geldi.

A Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, karşılaşmada yedekler arasında yer almasına rağmen oyuna dahil olmadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, puanını 24'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını bire indirdi. Brighton ise 12. maçı sonunda 10 puanda kaldı.

Leicester City, Premier Lig'in 13. haftasında Everton ile sahasında karşılaşacak. Brighton ise aynı haftada Fulham deplasmanına gidecek.

VARDY-MADDISON İŞ BİRLİĞİ

Mücadelede Jamie Vardy 1 gol ve 2 asist yaparken, Maddison da 2 golle galibiyetin mimarları oldular.



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