Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2003 NBA Draftı'nın, Cleveland Cavaliers'a katılmasının sağlanması amacıyla NBA tarafından düzenlendiğini öne sürdü.



Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada, James, Cleveland'ın 1. sıradan seçim yapmasının tesadüf olmadığını belirterek, "LeBron'u memleketinde tutalım, Patrick Ewing'i Knicks'e, Derrick Rose'u da Bulls'a göndereceğiz. Görevi anladım, yapmam gerekeni yaptım" şeklinde konuştu.



2003 NBA Draftı, basketbol tarihinin en önemli anlarından biri olarak kabul ediliyor. LeBron James, ilk sıradan Cleveland Cavaliers tarafından seçilirken, ikinci sırayı Darko Milicic aldı (Detroit Pistons), üçüncü sırada Carmelo Anthony (Denver Nuggets), dördüncü sırada Chris Bosh (Toronto Raptors) ve beşinci sırada Dwyane Wade (Miami Heat) yer aldı.



James, NBA'nin süperstar oyuncuları kendi memleketlerinde oynamaya teşvik ettiğini ve bu nedenle Cleveland'a seçildiğini iddia etti. Benzer şekilde, Derrick Rose'un 2008'de Bulls'a, Patrick Ewing'in ise 1985'te Knicks'e seçilmesinin de memleket takımlarının yararına olduğunu belirtti.



NBA Draftı'nın manipüle edildiğine dair yıllardır tartışmalar sürüyor. Ewing'in Knicks'e seçilmesi, bu teorilerin en çok tartışılanı. Bazı iddialara göre, eski NBA başkanı David Stern, Knicks'in birinci sıradan seçim yapmasını ve Patrick Ewing'i kadrolarına katmasını sağlamak amacıyla draftı manipüle etmişti.



Benzer teoriler, 2024 NBA Draftı için de gündemde. Bazı kişiler, NBA'in Victor Wembanyama'nın kariyerini en iyi şekilde yönlendirecek bir takıma gitmesi için 2024 Draftı'nı ayarladığını savunuyor. Ancak, NBA resmi olarak draft lotaryasının tamamen rastgele olduğunu ve sıralamalara dayalı olarak belirlendiğini ifade ediyor.



