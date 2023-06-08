Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in kendisine Mavericks'e katılmaya yönelik yaptığı çağrıya nötr bir yanıt verdiği iddia edildi.



Bally Sports'tan Brandon "Scoop B" Robinson, Irving'in James ile temasa geçip kendisinden Dallas'a gelmesini istediğinde, James'in "bunu düşüneceğini" söylediğini açıkladı.



Irving'in James'i çağırdığına dair rapor, Mavs yıldızının asıl niyetinin ne olduğu konusunda bazı spekülasyonlara neden olmuştu. Bazı kişiler kendisinin aslında Lakers'a gitmek için olta attığını düşünürken, bazıları ise kendisinin Mavs'de kalmak istediğini belirtmişti.



İkili, 2016'da Cleveland Cavaliers'ın üyeleri olarak birlikte NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.





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