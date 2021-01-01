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LeBron, "Bir daha %100 olamayacağım" derken ne demek istedi?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "%100'üne asla geri dönemeyeceğine" dair yorumuna açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "%100'üne asla geri dönemeyeceğine" dair yorumuna açıklık getirdi.

Ayak bileği sakatlığı dolayısıyla sezonda yaklaşık iki ay forma giyememiş olan LeBron, "bir daha asla %100 olmayacağını" söylediğinde, NBA camiasında bu durum bazı tartışmalara yol açmıştı.

The Shop isimli programda yakın zamanda konuk olan LBJ, bu ifadesini şu şekilde netleştirdi:

"Profesyonel olarak oynamaya başladığınızda 99.9'da oluyorsunuz. Normalde 100'sünüz, ama çaylak yılında antrenman kampına adım attığın anda, 99.9'da oluyorsun. O yüzden bana sordukları zaman, asla 100'e geri dönemem demiştim. 18 yıldır oynuyorum. Ama 99.9 olabilirim. Bunu hep konuşmuştuk, uyurken %100 sağlıklı oluyoruz ama sabah uyanınca 'Dün gece ne oldu bana?' diye uyanıyoruz."


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