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LeBron: 35. yaş günü için: "Parti yapmak istemiyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James 35. doğum günü dileğini paylaştı.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James 35. doğum günü dileğini paylaştı.

Bugün 35 yaşına giren James, bazı nedenlerden dolayı büyük bir parti yapmayı dört gözle beklemiyor.

Dallas Mavericks'e karşı dün gecenin maçından kısa bir süre sonra muhabirlerle konuşan LeBron, doğum günü kutlaması ile ilgili konuştu.

Washington Post'tan Ben Golliver'den bir video, doğum gününde ne istediği sorulduğunda James'in komik tepkisini gösterdi:

"Parti yapmak istemiyorum. Çünkü parasını ben ödeyeceğim. Lanet olsun. Kendi doğum günü partimin parasını ödemek zorundayım."

James, dün gece 13 sayı ve 13 asistle oynamış ve kariyerinde 9.000 asist sınırını geçmişti.


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