Leandro Trossard için ayrılık itirafı!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, yaz transfer döneminde hakkında ayrılık haberleri çıkan Trossard için böyle bir durumun hiç olmadığını söyledi.
ARTETA'DAN AÇIKLAMA
Mikel Arteta, "Leandro Trossard, geçen yaz asla ayrılamayacaktı! Çok net, hiç şansı yoktu. Onun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bizim için fark yaratacak bir oyuncu." dedi.
Trossard da ekim ayında yaptığı açıklamada, "Transfer dönemlerinde her zaman söylentiler ve haberler vardır. Benim için Arsenal'den ayrılmak hiçbir zaman gerçek bir seçenek olmadı. Arsenal'de kendimi çok iyi hissediyorum." sözlerini sarf etmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Arsenal forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 30 yaşındaki Trossard, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
