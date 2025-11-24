24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Leandro Trossard için ayrılık itirafı!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yaz transfer döneminde ayrılık haberleri çıkan Leandro Trossard ile ilgili konuştu. Arteta, Trossard'ın yaz transfer döneminde ayrılmak için hiç şansı olmadığını ve ayrılık durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

calendar 24 Kasım 2025 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leandro Trossard için ayrılık itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, yaz transfer döneminde hakkında ayrılık haberleri çıkan Trossard için böyle bir durumun hiç olmadığını söyledi.

ARTETA'DAN AÇIKLAMA

Mikel Arteta, "Leandro Trossard, geçen yaz asla ayrılamayacaktı! Çok net, hiç şansı yoktu. Onun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bizim için fark yaratacak bir oyuncu." dedi.


Trossard da ekim ayında yaptığı açıklamada, "Transfer dönemlerinde her zaman söylentiler ve haberler vardır. Benim için Arsenal'den ayrılmak hiçbir zaman gerçek bir seçenek olmadı. Arsenal'de kendimi çok iyi hissediyorum." sözlerini sarf etmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Arsenal forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 30 yaşındaki Trossard, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.