İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev shivi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Cagliari 45. dakikada Simeone ile öne geçerken, Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Milinkovic-Savic ile 60. dakikada Immobile'den geldi.
Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 72 yaparken, 7 maçtır kazanamayan Cagliari 42 puanda kaldı. Lazio, bu zaferle birlikte 2007-08'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de hak kazandı.
Serie A'nın 36. haftasında Lazio deplasmanda Verona ile karşılaşacakken, Cagliari evinde Udinese'yi konuk edecek.
Cagliari 45. dakikada Simeone ile öne geçerken, Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Milinkovic-Savic ile 60. dakikada Immobile'den geldi.
Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 72 yaparken, 7 maçtır kazanamayan Cagliari 42 puanda kaldı. Lazio, bu zaferle birlikte 2007-08'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de hak kazandı.
Serie A'nın 36. haftasında Lazio deplasmanda Verona ile karşılaşacakken, Cagliari evinde Udinese'yi konuk edecek.
🔥Ciro Immobile, sessiz, sakin ve fazla gündeme gelmeden harika bir sezon daha geçiriyor; Cristiano Ronaldo'nun önüne geçti.
3⃣1⃣ | Ciro Immobile
3⃣0⃣ | Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/NXFFCv0WCy
— Sporx (@sporx) July 23, 2020