Lazio, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Lazio, Serie A'daki galibiyet özlemini Cagliari maçıyla dindirdi ve Şampiyonlar Ligi bileti almayı garantiledi.

Haber; Sporx.com
Lazio, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2020 00:38
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev shivi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Cagliari 45. dakikada Simeone ile öne geçerken, Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Milinkovic-Savic ile 60. dakikada Immobile'den geldi.

Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 72 yaparken, 7 maçtır kazanamayan Cagliari 42 puanda kaldı. Lazio, bu zaferle birlikte 2007-08'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de hak kazandı.

Serie A'nın 36. haftasında Lazio deplasmanda Verona ile karşılaşacakken, Cagliari evinde Udinese'yi konuk edecek.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için