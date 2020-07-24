🔥Ciro Immobile, sessiz, sakin ve fazla gündeme gelmeden harika bir sezon daha geçiriyor; Cristiano Ronaldo'nun önüne geçti.



3⃣1⃣ | Ciro Immobile

3⃣0⃣ | Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/NXFFCv0WCy



— Sporx (@sporx) July 23, 2020

'nın 35. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev shivi ekip 2-1'lik skorla kazandı.Cagliari 45. dakikada Simeone ile öne geçerken, Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Milinkovic-Savic ile 60. dakikada Immobile'den geldi.Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 72 yaparken, 7 maçtır kazanamayan Cagliari 42 puanda kaldı.Serie A'nın 36. haftasında Lazio deplasmanda Verona ile karşılaşacakken, Cagliari evinde Udinese'yi konuk edecek.