Lazio, evinde Verona'yı 4'ledi!

Serie A'nın ikinci haftasında Lazio, Hellas Verona'yı konuk etti.
Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 4-0 kazandı.
Lazio'nun gollerini Guendouzi, Zaccagni, Castellanos ve Dia kaydetti.
Lazio bu sonuçla Serie A'da puanını 3'e yükseltti. Hellas Verona ise 1 puanda kaldı.
Lazio ligin 3.haftasında Sassuolo deplasmanına gidecek. Verona ise evinde Cremonese'yi ağırlayacak.
