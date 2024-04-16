Layvin Kurzawa'dan, Adana Demirspor'a ret

Bu sezon Süper Lig'de, Avrupa yarışının uzağında kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Adana Demirspor'a yıldız isimden kötü haber geldi.



SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre Adana Demirspor, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Layvin Kurzawa'ya 2 yıllık bir kontrat önerdi.



31 yaşındaki Fransız sol bekin ise bu teklifi reddettiği söylendi.



Haberin detaylarında Layvin Kurzawa'nın teklif için minnettar olduğunu ancak farklı takımlardan gelecek teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi.



154 MAÇA ÇIKTI



2015 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan Layvin Kurzawa, Fransız deviyle 154 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 14 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.





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