Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, James Harden'ın Philadelphia 76ers'tan LA Clippers'a takasının ardından kendisiyle ilgili ortaya çıkan takas söylentilerini yalanladı.



Söylentiler ilk olarak Sports Illustrated'ın kıdemli yazarlarından Chris Mannix'in, Harden'ın ayrılışından sonra LaVine'in 76ers için iyi bir tercih olabileceğini belirten bir Twitter gönderisinden kaynaklanmıştı.



LaVine, Chicago Tribune'e yaptığı açıklamada bu söylentilere şu şekilde değindi:



"Daha önce de takaslanmıştım. Takaslar işin sadece bir parçası ve oyuncular her yıl takım değiştirip duruyor. Buraya geldiğimden beri, takas söylentilerinde sürekli adım geçiyor. Şahsen Bulls'a sadık kalma konusunda üzerime düşeni yaptığımı düşünüyor olsam da, insanların bu takas söylentilerinde adınızı anmaları konusunda yapabileceğiniz pek bir şey yok."



LaVine, Bulls'tan memnun olduğunu belirtirken, organizasyonla iletişiminin iyi olduğunun da altını çizdi:



"Şu anda iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum, herhangi bir şey olursa bana haber verirler. Takımla ve menajerimle iyi bir iletişimimiz var. Ama daha önce de yıldız takasları olmuştu ve aralarında bunu hiç beklemeyen üst düzey oyuncular da vardı. Sadece aranızda iyi bir ilişkiniz olmasını ummanız gerekiyor, ki ailenize bu konuda önceden haber verebilesiniz."



Şu anda normal sezonunda 2-3'lük bir dereceye sahip olan Bulls'un bir sonraki maçı, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Sezon İçi Turnuvası'nda Brooklyn Nets'e karşı olacak.



