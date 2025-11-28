28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Laporta: "Hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid'in "Barcelona paranoyasına" yakalandığını iddia etti.

calendar 28 Kasım 2025 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid hakkında sert açıklamalarda bulundu. Laporta, Madrid ekibinin "Barcelona paranoyasına" yakalandığını belirtirken, hakemlerin her zaman Real Madrid'i kayırdığını savundu.
 
Laporta, geçen haftaki maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. "Real Madrid, Barcelona paranoyasına yakalanmış durumda. Halbuki hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor. Geçen hafta iki gol attılar; birinde Bellingham topa koluyla dokundu ve diğerinde Vinícius, Inaki Pena'nın burnunu kırdı." ifadelerini kullandı.
 
Laporta, bu tür olayların La Liga'daki rekabeti gölgelediğini ve Barcelona camiası için adaletli bir ortam sağlanması gerektiğini vurguladı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
