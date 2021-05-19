LaLiga'dan Enes Ünal ve Emre Mor'lu 19 Mayıs paylaşımı

La Liga, Getafe'de forma giyen Enes Ünal ve Celta Vigo'da kariyerini sürdüren Emre Mor'un video mesajlarıyla, 19 Mayıs'ı kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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LaLiga'dan Enes Ünal ve Emre Mor'lu 19 Mayıs paylaşımı
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19 Mayıs 2021 14:57
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), Getafe'de forma giyen Enes Ünal ve Celta Vigo'da kariyerini sürdüren Emre Mor'un video mesajlarıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

LaLiga'dan paylaşılan videoda Enes Ünal, "Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız. Genç sporcularımızın pes etmeden çalışmalarını sürdürmelerini ve rüyalarının peşinde koşmalarını dileriz. Bu sadece futbol değil, bu LaLiga." ifadelerini kullandı.

Emre Mor ise, "Futbol oynarken mutluyum çünkü dış dünyadan gelebilecek sorunları böylelikle unutabiliyorum. Ve futbola küçüklüğümden beri aşığım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

LaLiga, Türk oyuncuların videolu mesajlarını sosyal medya hesaplarından, "19 Mayıs'ın kutlu olsun Türkiye!" başlığıyla paylaştı.

Ayrıca, 19 Mayıs için ligde oynayan genç oyuncuların yer aldığı bir görsel çalışma da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

 
 
 
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LaLiga (@laliga)'in paylaştığı bir gönderi


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