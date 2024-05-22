Los Angeles Lakers'ın bir sonraki başantrenörü olarak eski NBA oyuncusu JJ Redick'i işe alma fikrine "aşık olduğu" iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha ve Shams Charania, Lakers'ın bir sonraki başantrenörünü bulmak için resmi görüşme sürecine başladığını, birkaç adayla görüştüğünü ve diğer birkaç adayla da toplantılar ayarladığını bildirdi.



Ancak Redick'in, aday havuzu arasında ön sırada olmaya devam ettiği belirtildi.



Lakers'ın, Redick'in bir sonraki başantrenör olması fikrine "delicesine aşık olduğu" ve Redick'i, takıma yıllarca liderlik edebilecek Pat Riley benzeri bir koç adayı olarak gördüğü öne sürüldü.



Los Angeles'ın James Borrego ve Sam Cassell ile görüşme yaptığı ve David Adelman, Micah Nori ve Chris Quinn ile de bu görüşme sürecini devam ettirmeyi planladığı kaydedildi.



LeBron James'in takımın bir sonraki başantrenörünü belirleme sürecine dahil olmadığı ve Lakers'ın bir sonraki koçunu, James'in liderliğindeki bir takımdan ziyade Anthony Davis liderliğindeki bir takım için işe alınacak biri olarak gördüğü bildiriliyor.





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