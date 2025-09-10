Los Angeles Lakers, kadrosunu güçlendirmek için farklı seçenekleri değerlendiriyor ve Miami Heat forveti Andrew Wiggins potansiyel hedef olarak öne çıkmış durumda.NBA içerden bilgi veren isimlerinden Marc Stein, Substack'te yayımladığı raporunda Lakers'ın uzun vadeli kontratlara mesafeli yaklaşımının son haftalarda azaldığını bildirdi. Stein'e göre Los Angeles, takımın tavanını yükseltebilecek iki yönlü bir kanat oyuncusunu kadroya katmayı düşünüyor ve Wiggins bu profile uygun bir isim olarak görülüyor.30 yaşındaki Wiggins, Jimmy Butler'ın Golden State Warriors'a gittiği beş takımlı büyük takasın bir parçası olarak Şubat ayında Miami'ye gelmişti. Heat formasıyla çıktığı maçlarda 19.0 sayı, 4.2 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 45.8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36.0 isabet oranı kaydetti.Lakers, bu yaz zaten önemli hamleler yaptı. Luka Doncic ile üç yıllık 165 milyon dolarlık maksimum uzatma kontratı imzalayan Los Angeles ekibi, ayrıca Deandre Ayton, Marcus Smart ve Jake LaRavia gibi isimleri kadrosuna kattı. LeBron James'in sözleşmesindeki son sezona girilirken, yönetim şampiyonluk şansını artıracak doğru takası bulmayı hedefliyor.Koç JJ Redick'in mevcut kadrosunda Austin Reaves, Rui Hachimura ve Dalton Knecht gibi kanat oyuncuları bulunuyor. Ancak Wiggins'in savunma esnekliği ve playoff tecrübesi, yıldız forvetlerle dolu Batı Konferansı'nda Lakers'a istikrar kazandırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.Öte yandan, 2025 playofflarının ilk turunda elenen Heat'in, kadro yapısı hakkında nasıl bir karar vereceği henüz net değil. Miami'nin, Wiggins'i transfer ettikten kısa süre sonra takas edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.11 NBA sezonunda forma giyen Wiggins'in kariyer ortalamaları 18.5 sayı, 4.5 ribaund ve 2.3 asist seviyesinde. 2022 yılında All-Star seçilen ve Golden State'in o yılki şampiyonluk serisinde önemli bir rol üstlenen oyuncu, ligin saygın kanat forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.NBA'de takas dönemi 5 Şubat'ta sona erecek. Bu durum, Lakers'ın Miami'nin tutumunu izleyip ona göre hamle yapması için zaman tanıyor.