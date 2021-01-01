"Lakers, 15-20 dakika oynatabileceği bir pivot arayışında" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın "15-20 dakika oynayacak" bir pivot arayışında olduğu iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Lakers, JaVale McGee'nin geçen sezon oynadığı role benzer bir role sahip bir oyuncu arayışında.



'The Undisputed' programına konuk olan Haynes, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Pivot pozisyonu, kesinlikle ele almak istedikleri bir pozisyon. Ama bunu yapabilecekleri birkaç farklı yol var.



Lakers'ın tekrar ziyaret edebileceği bir isim var. O da Cavaliers pivotu, JaVale McGee. Lakers ekibi, pivot pozisyonunda 15 ila 20 dakika boyunca oynayabilecek birine ihtiyaç duyduklarını düşünüyor.



Marc Gasol, onlara bu alanda çok istikrarlı bir performans sağlamadı. Montrezl'in (Harrell) benchten enerji getirmesinden ve eşleşmesine bağlı olarak uzun dakikalar boyunca oynamasından memnunlar, ancak yine de o noktada sağlam durabilecek bir yer tutucu istiyorlar."



Lakers, Andre Drummond, DeMarcus Cousins ve McGee ile adı geçen bir ekipti ve 25 Mart olan son takas tarihinden önce hamlelerini yapma arzusunda.



