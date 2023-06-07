La Gazzetta yazdı: Becao, Fenerbahçe!

Fenerbahçe'nin Udinese'den Rodrigo Becao transferinde sıcak gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Udinese, takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu herhangi bir sebep olmaksızın Serie A'daki son iki maçında oynatmadı. Bu kararın arkasında Rodrigo Becao'nun satışı öncesi sakatlanmak istememesi olarak gösterildi.
Becao ile en çok ilgilenen ve transferi bitirmeye yakın kulüp olarak Fenerbahçe gösterilirken, menajeri Luciano Ramalho'nun da önümüzdeki hafta çeşitli kulüplerle görüşme yapacağı kaydedildi.
28 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Udinese formasıyla 28 resmi maça çıkan Rodrigo Becao, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Udinese, takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu herhangi bir sebep olmaksızın Serie A'daki son iki maçında oynatmadı. Bu kararın arkasında Rodrigo Becao'nun satışı öncesi sakatlanmak istememesi olarak gösterildi.
Becao ile en çok ilgilenen ve transferi bitirmeye yakın kulüp olarak Fenerbahçe gösterilirken, menajeri Luciano Ramalho'nun da önümüzdeki hafta çeşitli kulüplerle görüşme yapacağı kaydedildi.
28 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Udinese formasıyla 28 resmi maça çıkan Rodrigo Becao, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.