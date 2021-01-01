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Kyrie: "Takımdaki tek lider olamayacağımı kabullenmek zorunda kaldım"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, bu sezon Nets'te lider olarak gelişiminden bahsederek, Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics'teki deneyimlerinden ders çıkardığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, bu sezon Nets'te lider olarak gelişiminden bahsederek, Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics'teki deneyimlerinden ders çıkardığını açıkladı.

Kyrie, muhabirlere şunları söyledi:

"Her durumda, grubu harekete geçirebilmelisiniz. Liderliğin dengesi budur. Takımda tek bir lider yok. Liderlik etmenin sadece bana düşmediğini ve herkesin istediği kahraman olmayacağımı da kabullenmek zorunda kaldım."

Irving, liderlik konusunda geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlendiğini de sözlerine ekledi:

"O zaman olduğundan daha iyi bir örnek oluşturabildiğim ve bu pozisyonda olduğum için minnettarım. Ve kendi eylemlerimin sorumluluğunu da üstleniyorum. Bulunduğum takımların başarıları ve başarısızlıkları ile ilgili çok payım oluyordu. Bu konuda rolümü çok ciddiye alıyorum ve öğrendiklerimi başkalarına aktarabilme şansım da oluyor. En güzel tarafı da buydu, bir şeyler öğrenebilmek. "

Şu anda sekiz maçlık bir galibiyet serisi bulunan Nets'te Irving 27.4 sayı ortalama yakalıyor.


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