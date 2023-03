Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, Mavericks'in playoff umutlarının "tam bir keşmekeş" gibi göründüğünü söyledi.



Irving, takımının dün gece Philadelphia 76ers'a 116-108 mağlup olmasının ardından Dallas'ın playoff umutları konusunda pek pozitif yorumlarda bulunmadı:



"Doğrusu, sezonda bulunduğumuz noktayı ve diğer takımların halihazırda konumlandığı yerleri düşünürsek, bence durum tam bir keşmekeş gibi görünüyor. Çünkü 37-40'ız ve play-in turnuvasına girmek için savaşıyoruz. Hiçbirimizin beklentisinin bu şekilde olmadığını düşünüyorum. Öte yandan benim sezon ortasında takas edilmiş olmam gibi bir durum var... o zaman takas istemeyi beklemiyordum. Sezonu Brooklyn'le bitirmek istiyordum ama bunu yapma şansım olmadı.



Bu nedenle, bu sezon daha önce kendim için koyduğum bazı hedefleri değiştirmeliydim ve playofflara kalsak da kalmasak da, sonuç ne olursa olsun kafamın rahat olması adına daha esnek olmalıydım, ki öyleydim de. Takım arkadaşlarıma güvenmeye devam etmem lazım ve bana rekabet etme fırsatını verdikleri için de minnettarım. Burada her şey harikaydı, hep huzurluydum. Mağlubiyetler dışında her şey çok güzeldi. Her maçı kazanmak isteriz."



Dallas son 11 maçın sekizini kaybetmiş ve bu süreçte Kyrie kadrodeyken 7-10, Luka Doncic ile oynadığında ise 4-9'luk bir seride kalmıştı.



Irving, Mavs formasıyla 17 maçta 26.1 sayı, 5.9 asist, 5.2 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalıyor.





