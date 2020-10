Kyrie, LeBron James'e laf attığına dair iddiaları yalanladı!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in, bulunduğu takımlarda her zaman "maç sonlarındaki en iyi hücum opsiyonu olduğu" ifadesi, eski takım arkadaşı LeBron James'e yönelik olduğu düşünülüp büyük tepki toplayınca, yıldız oyuncu bu tepkilere yanıt verdi.



Irving, takım arkadaşı Kevin Durant'in yeni podcast'inde, kritik anlarda KD ile nasıl oynayacakları ve son şutu kimin kullanacağı hakkında konuşmuştu.



Kyrie, durumun o sırada "sıcak olan" kimse ona bağlı olacağını söylerken, kariyerinde ilk kez bu rolü eşit olarak paylaşabileceği biri olduğunu hissettiğini açıklamıştı:



"Her zaman rahat hissettiğim bir şey, uzun süre oynadığım her takımda, kritik anlarda en iyi hücum opsiyonu olduğumu hissetmiş olmam. Kariyerimde ilk defa bir adama bakıp 'Bu herif de bu şutu sokabilir' diyebiliyorum. Ve muhtemelen benden çok daha kolay yapar.



Saygımdan şutu başkasına bırakmakla çok alakası yok, çünkü geçmişte son atışı kullanmadığım durumlarda kendimi suçlu hissederdim. Ben o şutu kullanmak isterim, ama aynı zamanda takım arkadaşlarıma da güvenmek isterim. Geçmişte güvenmediğimden değil, ama en iyi opsiyonun ben olduğumu düşünürdüm."



"NEDEN HEP KARDEŞ KARDEŞE KARŞI OLUYOR?"



Bu ifadelerin, Irving'in Cleveland Cavaliers'ta üç sezon beraber oynadığı LeBron'a yönelik olduğu düşünülmüştü. James, ESPN'e Irving'in yorumlarından haberdar olduğunu söyledi, ancak bir yorum yapmadı.



Irving, bu suçlamalardan sonra Twitter'da birkaç video yayınladı ve James'e laf attığı spekülasyonunu "yanlış anlatılar" olarak nitelendirerek, şöyle yanıt verdi:



"Neden hep kardeş kardeşe karşı oluyor... neden? Birine hitap ediyorsam onun adını söylerim. Hadi ama millet. Bu sahte anlatıları dinlemeyin. Bırakın insanlar hayatlarını yaşasın! Bu sadece bir oyun.



Açıkça ve özgürce konuşabilmeniz lazım. Ancak bu 'clickbait' toplumunda yaşadığımız için, olay olduğundan daha büyük bir şey oluyor. Bunu savunmama gerek yok. Medya böyle bir şeydir işte. Eğlence odaklıdır. Artık hiçbir noktada, bunun beni kimseyle karşı karşıya getirmesine izin vermeyeceğim. Çünkü konu bu değil. Beni başkasına düşürmek zorunda değilsiniz! Hiçbir zaman olayım bu olmadı. Olayım hep sevgiydi. Barış!"