Kyrie Irving ve Trae Young, NBA All-Star kadrosuna dahil edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçının kadrosuna Kyrie Irving ve Trae Young dahil edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kyrie Irving ve Trae Young, NBA All-Star kadrosuna dahil edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 11:38
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçının kadrosuna Kyrie Irving ve Trae Young dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Dallas Mavericks'ten Anthony Davis ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, sakatlıkları nedeniyle 2025 All-Star kadrosundan çıkarıldı.

İki oyuncunun yerine Shaq Takımı'nda Mavericks'ten Kyrie Irving, Chuck Takımı'nda ise Atlanta Hawks'tan Trae Young kadroya alındı.

Bu sezon 24,2 sayı, 4,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalamalarıyla oynayan Irving, kariyerinde 9. kez All-Star seçildi.

Maç başına 23,4 sayı ve 11,4 asist üreten Young ise 4. defa All-Star kadrosuna girdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de sahaya çıkacağı NBA All-Star mücadelesi, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery