Kylian Mbappe'nin testi pozitif çıktı

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.



Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.



Fransız gazete L'Equipe; daha önce PSG'den Paris Saint Germain'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.





