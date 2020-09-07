Kylian Mbappe'nin testi pozitif çıktı

PSG'de Fransız kanat oyuncusu Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Kylian Mbappe'nin testi pozitif çıktı
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07 Eylül 2020 21:34
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.

Fransız gazete L'Equipe; daha önce PSG'den Paris Saint Germain'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.




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