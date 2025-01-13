Kyle Walker, Milan'dan 4 milyon euro istedi

Manchester City'den ayrılma kararı alan Kyle Walker'ın görüşme yaptığı Milan'dan istediği maaş belli oldu.



Nico Schira'nın haberine göre; Kyle Walker, Milan ile yaptığı görüşmelerde kulüpten yıllık 4 milyon euro maaş istedi.



Öte yandan habere göre; Suudi Arabistan kulüpleri, Walker'a çok büyük teklifler iletti ancak Walker'ın tercihi Avrupa'da kalmak.



Manchester City'den yılda 11 milyon euro kazanan 34 yaşındaki İngiliz sağ bek, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 18 maçta skor katkısı sağlayamadı.