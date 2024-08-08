Eski NBA oyuncusu Kyle Guy, 26 yaşında profesyonel basketboldan emekli olduğunu ve Virginia Üniversitesi'nde koçluk kadrosuna katılacağını duyurdu.



Son zamanlarda Lenovo Tenerife'de oynayan Guy, FC Barcelona'ya karşı oynanan playoff maçında 34 sayıyla dikkat çekici bir performans sergilemiş ve daha önce Avrupa'da Joventut Badalona ve Panathinaikos formaları giymişti.



Guy, Avrupa kariyeri boyunca İspanyol basketbol ligi Liga ACB'de maç başına ortalama 12,8 sayı üretmiş ve Panathinaikos ile EuroLeague'de etkili bir oyun ortaya koymuştu.



Guy, profesyonel kariyerinde, G League'de kariyer rekoru olarak bulduğu 42 sayı ve Miami Heat'te önemli bir dönemi de geçirmesini içeren etkili performanslarıyla tanınıyordu.



Başlangıçta 2019'da New York Knicks tarafından draft edilen Guy, Ocak 2020'de NBA'de siftahını yaptığı Sacramento Kings'e takas edilmişti.



Guy'ın Virginia'daki kolej kariyeri, Cavaliers'ı 2019'da ulusal şampiyonluğa taşımasıyla öne çıkmış ve burada NCAA Most Outstanding Player ödülünün sahibi olmuştu.





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