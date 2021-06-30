'Kwadwo Asamoah'a Fenerbahçe ve Galatasaray talip'

İtalya Ligi takımlarından Cagliari ile sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah için Türkiye iddiası gündeme geldi.



32 yaşındaki Ganalı sol bekin, bonservisini eline almasının ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü.



Daha önce de hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kwadwo Asamoah için yeni temasların başladığı ortaya çıktı.



Kwadwo Asamoah'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra İtalya'dan da teklifler olduğu ve Ganalı ismin geleceği hakkında henüz net bir karar vermediği öğrenildi.



İtalya'da Udinese, Juventus ve Inter formaları giyen Kwadwo Asamoah, geçen sezonun devre arasında Cagliari'ye imza attı ve 9 lig maçında forma giydi.



