Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kuzma: "Lakers'taki rolümü bilmiyorum, ama savunmada gelişmek istiyorum"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, 2020-21 sezonunda Lakers ile oynayacağı rolle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, 2020-21 sezonunda Lakers ile oynayacağı rolle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Kuzma, Silver Screen and Roll'dan Christian Rivas'a, koç Frank Vogel'ın taktiklerindeki yerinin ne olacağından emin olmadığını, ancak aynı zamanda oyununu savunma olarak yükseltmesi gerektiğini belirtti:

"Sezon başlayana kadar asla tam olarak bilemezsiniz, yani göreceğiz. Nihayetinde Frank'in beni gördüğü şey buydu ve göreceğiz.

Savunma anlamında playofflarda yaptığım şeyi geliştirmek istiyorum. Bu adımları bir savunma oyuncusu olarak atıp, her yönüyle oyunumu geliştirmek istiyorum.

Bu her ölü sezonda içinden geçilen süreçtir, her sene, önceki sezon yaptığınız şeyi geliştirmeye ve genel olarak daha iyi olmaya çalışırsınız."

Kuzma'nın aldığı dakikalar, Anthony Davis'in gelişi nedeniyle geçtiğimiz sezon kısalmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal