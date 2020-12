Kuzma: "Lakers'taki rolümü bilmiyorum, ama savunmada gelişmek istiyorum"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, 2020-21 sezonunda Lakers ile oynayacağı rolle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Kuzma, Silver Screen and Roll'dan Christian Rivas'a, koç Frank Vogel'ın taktiklerindeki yerinin ne olacağından emin olmadığını, ancak aynı zamanda oyununu savunma olarak yükseltmesi gerektiğini belirtti:



"Sezon başlayana kadar asla tam olarak bilemezsiniz, yani göreceğiz. Nihayetinde Frank'in beni gördüğü şey buydu ve göreceğiz.



Savunma anlamında playofflarda yaptığım şeyi geliştirmek istiyorum. Bu adımları bir savunma oyuncusu olarak atıp, her yönüyle oyunumu geliştirmek istiyorum.



Bu her ölü sezonda içinden geçilen süreçtir, her sene, önceki sezon yaptığınız şeyi geliştirmeye ve genel olarak daha iyi olmaya çalışırsınız."



Kuzma'nın aldığı dakikalar, Anthony Davis'in gelişi nedeniyle geçtiğimiz sezon kısalmıştı.