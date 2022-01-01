Kuzma: "Embiid'e bu poster smacı borçluydum!"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid'i poster yaptı.



Kuzma, devre arasına 2:32 kala içeri girdiği bir pozisyonunda, kendisine meydan okuyan Embiid'in üzerinden smacı basmayı başardı.

Maçtan sonra Kuzma, Embiid'e bir poster smacı "borçlu olduğunu" iddia ederek, bunu çaylak sezonunda yapmaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını açıkladı:



"Aslında ona bu smacı borçluydum, çünkü çaylak yılımda bunu denediğimde işler pek iyi gitmemişti. Yanıma geldiğinde bunu demiştim ve o da bunu bir daha yaparsam beni yumruklayacağını söylemişti. Kesinlikle ona borçluydum."



Kuz, Wizards'ın 117-98 galip geldiği karşılaşmada 15 sayı, 16 ribaund ve 4 asistle oynadı:



