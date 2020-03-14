Kuzey ve Orta Amerika turnuvalarının tamamı ertelendi

CONCACAF'tan yapılan açıklamada koronavirüs sebebiyle tüm organizasyonların 1 ay ertelendiği açıklandı.

Haber; AA
Kuzey ve Orta Amerika turnuvalarının tamamı ertelendi
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14 Mart 2020 00:40
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.

CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamaları ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için bütün organizasyonların 30 gün boyunca iptal edildiği duyuruldu. 

Açıklamada, iptal edilen organizasyonların geleceği ile alakalı kararların ilerleyen günlerde verileceği belirtildi.

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