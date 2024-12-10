Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler Rekoru ve bronz madalya

Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbest stilde yarışan Tunçelli, bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler Rekoru ve bronz madalya
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10 Aralık 2024 22:35
Son güncelleme 10 Aralık 2024 22:38
Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarihi bir başarıya imza attı. 1500 metre serbest stilde yarışan Tunçelli, 14:20.64'lük derecesiyle hem 17-18-19+ yaş Türkiye rekorunu hem de Dünya Gençler Rekoru'nu kırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemiz için Bir Gurur Daha! Yüzücümüz Kuzey Tunçelli'den yeni rekor Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 14:20.64'lük derecesiyle 17-18-19+ yaş Türkiye ve 'Dünya Gençler Rekoru' kırarak bronz madalyanın sahibi oldu."
 
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