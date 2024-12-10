Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler Rekoru ve bronz madalya

"Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemiz için Bir Gurur Daha! Yüzücümüz Kuzey Tunçelli'den yeni rekor Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 14:20

.64'lük derecesiyle 17-18-19+ yaş Türkiye ve 'Dünya Gençler Rekoru' kırarak bronz madalyanın sahibi oldu."

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarihi bir başarıya imza attı. 1500 metre serbest stilde yarışan Tunçelli, 14:20.64'lük derecesiyle hem 17-18-19+ yaş Türkiye rekorunu hem de Dünya Gençler Rekoru'nu kırarak bronz madalyanın sahibi oldu.