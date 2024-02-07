Kuşadasıspor'da Koray Palaz sesleri

Fatih Çardak'la yollarını ayıran Kuşadasıspor, İskenderunspor'la olan sözleşmesini fesheden Koray Palaz'la söz kesti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Kuşadasıspor'da Koray Palaz sesleri
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07 Şubat 2024 14:48
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Teknik Direktör Fatih Çardak'la yollarını ayıran Kuşadasıspor'un 2'nci Lig ekibi İskenderunspor'la olan sözleşmesini fesheden Koray Palaz'la söz kestiği öğrenildi.

İskenderun yönetimi ise 45 yaşındaki çalıştırıcının ayrılığına tepki göstererek, U19 Milli Takım'la anlaştığı iddiasıyla kulüpten ayrılmayı talep eden Koray Palaz'ın yüksek ücret teklif eden Kuşadası'na dümen kırdığını savundu.

Kuşadasıspor'dan ayrılan Fatih Çardak'ın da Aliağa Futbol'la temas halinde olduğu öğrenildi.

 
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