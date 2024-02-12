Kupada dev maç: Karşıyaka - Galatasaray

Pınar Karşıyaka, salı günü Galatasaray'ı adını finallere yazdırma hedefiyle ağırlayacak

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kupada dev maç: Karşıyaka - Galatasaray
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12 Şubat 2024 13:56
Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka, salı günü Galatasaray'ı adını finallere yazdırma hedefiyle ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 200, öğrenci 75 TL olarak belirlendi.

Karşıyaka ezeli rakibini mağlup ederse adını hafta sonu 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak. Pınar Karşıyaka-Galatasaray eşleşmesinden çıkan takım çeyrek finaldeki Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle Konya'daki yarı finalde finale çıkmak için karşılaşacak.

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