Kupa koleksiyoneri Stanimir Stoilov!

Porto, Real Madrid, Chelsea, Inter, Mancester United, Roma gibi dev kulüpleri çalıştırıp Avrupa'nın en ünlü teknik direktörlerinden olan Jose Mourinho, kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 İngiltere Premier Ligi, 2 İtalya Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplam 26 kupa kaldırdı. Kariyeri tartışmasız olan Jose Mourinho'nun ardından Süper Lig'in en çok kupa kazanan ismi Göztepe'nin çalıştırıcısı Stanimir Stoilov oldu. Stoilov, 4 Kazakistan Ligi, 2 Bulgaristan Ligi, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 1 de Kazakistan Süper Kupası kazandı. Tecrübeli teknik adam, Göztepe'deki ilk sezonunda ise sarı-kırmızılıları 1'inci Lig'de ikinci yaparak Süper Lig'e çıkardı.



TARAFTAR SAYISINDA İLK 3'TE



Göztepe, Süper Lig'de son Samsunspor maçında 1 aylık aranın ardından iç sahada taraftarlarıyla buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı her iç saha sınavında olduğu gibi doldururken, Göztepe-Samsunspor maçı Süper Lig'de haftanın en çok seyircinin izlediği üçüncü mücadelesi oldu. Ligde geçen hafta Fenerbahçe-Antalyaspor maçını 28 bin 782, Beşiktaş-Kayserispor maçını 22 bin 883, Göztepe-Samsunspor karşılaşmasını ise 16 bin 831 biletli seyirci tribünden takip etti.



LİGDE VE KUPADA TERLEYECEK



Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl sonra çeyrek finale kalan Göztepe, dün İstanbul'da çekilen kurada Beşiktaş'la eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, aynı hafta içinde hem ligde hem de kupada önemli sınavlar verecek. Ligde 28-30 Mart hafta sonu Trabzonspor'a konuk olacak İzmir ekibi, 1-3 Nisan tarihleri arasında ise kupanın çeyrek finalinde Beşiktaş'la İstanbul'da yarı finale kalmak için tek maç oynayacak. Göztepe bu sezon ligde Beşiktaş'ı ilk yarıda deplasmanda 2-0 geriden gelip 4-2 yenmeyi başarmıştı. İzmir temsilcisi Beşiktaş'ı ligde ise 32'nci haftada evi Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Göztepe, sezon sonundan bir önceki maçta 37'nci haftada ise şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'ı konuk edecek.



