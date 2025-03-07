Kupa koleksiyoneri Stanimir Stoilov!

Porto, Real Madrid, Chelsea, Inter, Mancester United, Roma gibi dev kulüpleri çalıştırıp Avrupa'nın en ünlü teknik direktörlerinden olan Jose Mourinho, kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 İngiltere Premier Ligi, 2 İtalya Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplam 26 kupa kaldırdı. Kariyeri tartışmasız olan Jose Mourinho'nun ardından Süper Lig'in en çok kupa kazanan ismi Göztepe'nin çalıştırıcısı Stanimir Stoilov oldu. Stoilov, 4 Kazakistan Ligi, 2 Bulgaristan Ligi, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 1 de Kazakistan Süper Kupası kazandı. Tecrübeli teknik adam, Göztepe'deki ilk sezonunda ise sarı-kırmızılıları 1'inci Lig'de ikinci yaparak Süper Lig'e çıkardı.
TARAFTAR SAYISINDA İLK 3'TE
Göztepe, Süper Lig'de son Samsunspor maçında 1 aylık aranın ardından iç sahada taraftarlarıyla buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı her iç saha sınavında olduğu gibi doldururken, Göztepe-Samsunspor maçı Süper Lig'de haftanın en çok seyircinin izlediği üçüncü mücadelesi oldu. Ligde geçen hafta Fenerbahçe-Antalyaspor maçını 28 bin 782, Beşiktaş-Kayserispor maçını 22 bin 883, Göztepe-Samsunspor karşılaşmasını ise 16 bin 831 biletli seyirci tribünden takip etti.
LİGDE VE KUPADA TERLEYECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl sonra çeyrek finale kalan Göztepe, dün İstanbul'da çekilen kurada Beşiktaş'la eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, aynı hafta içinde hem ligde hem de kupada önemli sınavlar verecek. Ligde 28-30 Mart hafta sonu Trabzonspor'a konuk olacak İzmir ekibi, 1-3 Nisan tarihleri arasında ise kupanın çeyrek finalinde Beşiktaş'la İstanbul'da yarı finale kalmak için tek maç oynayacak. Göztepe bu sezon ligde Beşiktaş'ı ilk yarıda deplasmanda 2-0 geriden gelip 4-2 yenmeyi başarmıştı. İzmir temsilcisi Beşiktaş'ı ligde ise 32'nci haftada evi Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Göztepe, sezon sonundan bir önceki maçta 37'nci haftada ise şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'ı konuk edecek.
TARAFTAR SAYISINDA İLK 3'TE
Göztepe, Süper Lig'de son Samsunspor maçında 1 aylık aranın ardından iç sahada taraftarlarıyla buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı her iç saha sınavında olduğu gibi doldururken, Göztepe-Samsunspor maçı Süper Lig'de haftanın en çok seyircinin izlediği üçüncü mücadelesi oldu. Ligde geçen hafta Fenerbahçe-Antalyaspor maçını 28 bin 782, Beşiktaş-Kayserispor maçını 22 bin 883, Göztepe-Samsunspor karşılaşmasını ise 16 bin 831 biletli seyirci tribünden takip etti.
LİGDE VE KUPADA TERLEYECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl sonra çeyrek finale kalan Göztepe, dün İstanbul'da çekilen kurada Beşiktaş'la eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, aynı hafta içinde hem ligde hem de kupada önemli sınavlar verecek. Ligde 28-30 Mart hafta sonu Trabzonspor'a konuk olacak İzmir ekibi, 1-3 Nisan tarihleri arasında ise kupanın çeyrek finalinde Beşiktaş'la İstanbul'da yarı finale kalmak için tek maç oynayacak. Göztepe bu sezon ligde Beşiktaş'ı ilk yarıda deplasmanda 2-0 geriden gelip 4-2 yenmeyi başarmıştı. İzmir temsilcisi Beşiktaş'ı ligde ise 32'nci haftada evi Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Göztepe, sezon sonundan bir önceki maçta 37'nci haftada ise şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'ı konuk edecek.
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