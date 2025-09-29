Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, takımıyla yaşadığı sözleşme çıkmazı nedeniyle medya gününe katılmayacak.ESPN'den Shams Charania ve Anthony Slater'ın haberine göre, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Kuminga, hafta sonu San Francisco'ya seyahat etmedi ve pazartesi günü yapılacak medya etkinliğinde yer almayacak.Pazar günü Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr. ile Kuminga'nın menajeri Aaron Turner arasında yapılan görüşmelerden, takımın salı günü başlayacak ilk antrenmanı öncesinde bir anlaşmaya varılması yönünde herhangi bir ilerleme çıkmadı.Golden State'in şu anda masada üç ayrı teklifinin bulunduğu belirtildi. Bu teklifler arasında, son yılı takım opsiyonlu olmak üzere iki yıllık 45 milyon dolarlık ve üç yıllık 75.2 milyon dolarlık kontratlar yer alıyor. Takım opsiyonu içermeyen tek teklif ise üç yıllık 54 milyon dolarlık bir anlaşma. Kuminga cephesi, takımın esnekliğini artıran opsiyonlu sözleşmelere karşı çıkarken, ya toplam miktarın artırılmasını ya da oyuncu opsiyonunun dahil edilmesini talep ediyor.Kuminga'nın elindeki en güçlü koz ise 7.9 milyon dolarlık yeterlilik teklifi (qualifying offer). Çarşamba günkü son tarihe kadar bu teklifi kabul etmesi durumunda, oyuncu bir "no-trade clause" hakkı kazanacak ve 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu olarak piyasaya çıkabilecek. Ancak bu yolu seçmesi halinde, gelecek sezon için garanti edilmiş 15.3 milyon dolardan feragat etmiş olacak ve Warriors, 2021 draftında seçtiği piyango hakkını hiçbir karşılık almadan kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.Sacramento Kings ve Phoenix Suns ile daha önce yapılan sign-and-trade görüşmeleri şu anda tamamen durmuş durumda. Bu da Warriors'un krizi çözmek adına elindeki seçenekleri ciddi biçimde kısıtlıyor. Kuminga'nın durumundaki belirsizlik nedeniyle Golden State, yaz dönemi kadro planlamasının büyük bölümünü de ertelemek zorunda kaldı.Warriors, pazar günü tecrübeli pivot Al Horford ile çok yıllı bir anlaşmaya vardı. Ancak Horford'un sözleşmesi, Kuminga'nın durumuna açıklık kazandırılana kadar resmi olarak imzalanamayacak. Aynı durum, Gary Payton II ve De'Anthony Melton ile yapılan anlaşmalar için de geçerli. İki oyuncunun antrenmanlara katılım durumları da henüz netlik kazanmış değil. Öte yandan, Seth Curry ile olası bir anlaşma üzerine görüşmeler sürerken, takımın maaş esnekliği büyük ölçüde Kuminga'nın kontratının nasıl yapılandırılacağına bağlı.22 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirerek 15.3 sayı ve 4.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Buna rağmen, koç Steve Kerr yönetimindeki rolünün zaman zaman değişiklik göstermesi, Kuminga'nın daha fazla netlik ve güvence talep etmesine yol açtı. Menajeri Turner, Kuminga'nın bir oyuncu opsiyonunu, yıllardır yaşadığı belirsizlikten sonra kulüp tarafından iyi niyet göstergesi olarak gördüğünü iletti.Antrenman kampı salı günü başlayacak, ancak Warriors, kadrosundaki bazı önemli parçalar netleşmeden kampın kapısını açabilir. Yeterlilik teklifinin son tarihi yaklaşırken, iki taraf da NBA'in en yakından takip edilen sözleşme krizlerinden birini çözmek için artan bir baskıyla karşı karşıya kalmış durumda.