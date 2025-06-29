Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Samsun'da tamamlandı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 40 ilden 60 spor kulübünden büyükler kategorisinde 221'i kadın olmak üzere 432 sporcu katıldı.Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yapığı açıklamada, şampiyonanın hem halter hem de federasyon adına çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.Ünlü, yaz tatili ve ilk müsabaka olması nedeniyle şampiyonaya beklenen katılım olmadığını ifade ederek,dedi.Samsun'un Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu dile getiren Ünlü,diye konuştu.Şampiyonada, erkeklerde +110 kiloda ASKİ Spor Kulübünden Muhammed Emin Burun ile 110 kiloda Kahramankazan Belediye Spor Kulübü'nden Emre Öztürk altın madalya kazandı.Şampiyonanın sonunda Ünlü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci başarılı sporculara madalyalarını verdi.