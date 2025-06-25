Kulüpler Dünya Kupası'nda kesinleşen eşleşmeler

İlk kez bu format ile oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamasında sona gelindi. Eşleşmelerin yarısı dün geceki maçlar ile kesinleşti. İşte o eşleşmeler ve gecenin sonuçları.
Kesinleşen eşleşmeler:
Palmerias - Botafogo 28 Haziran 19.00
Benfica - Chelsea 28 Haziran 23.00
PSG - Inter Miami 29 Haziran 19.00
Flamengo - Bayern Münih 23.00
Dün gecenin sonuçları ise şu şekilde:
Esperance 0-3 Chelsea, Los Angeles 1-1 Flamengo
Kesinleşen eşleşmeler:
Palmerias - Botafogo 28 Haziran 19.00
Benfica - Chelsea 28 Haziran 23.00
PSG - Inter Miami 29 Haziran 19.00
Flamengo - Bayern Münih 23.00
Dün gecenin sonuçları ise şu şekilde:
Esperance 0-3 Chelsea, Los Angeles 1-1 Flamengo
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