Kulüpler Dünya Kupası'nda kesinleşen eşleşmeler

İlk kez bu format ile oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamasında sona gelindi. Eşleşmelerin yarısı dün geceki maçlar ile kesinleşti. İşte o eşleşmeler ve gecenin sonuçları.



Kesinleşen eşleşmeler:



Palmerias - Botafogo 28 Haziran 19.00



Benfica - Chelsea 28 Haziran 23.00



PSG - Inter Miami 29 Haziran 19.00



Flamengo - Bayern Münih 23.00



Dün gecenin sonuçları ise şu şekilde:



Esperance 0-3 Chelsea, Los Angeles 1-1 Flamengo