24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
1-0
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
1-1
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
1-1
25 Haziran
Esperance-Chelsea
0-3

Kulüpler Dünya Kupası'nda kesinleşen eşleşmeler

Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamalarında sona gelinirken eşleşmeler şekillenmeye başladı.

calendar 25 Haziran 2025 08:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kulüpler Dünya Kupası'nda kesinleşen eşleşmeler
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İlk kez bu format ile oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamasında sona gelindi. Eşleşmelerin yarısı dün geceki maçlar ile kesinleşti. İşte o eşleşmeler ve gecenin sonuçları.

Kesinleşen eşleşmeler:

Palmerias - Botafogo 28 Haziran 19.00

Benfica - Chelsea 28 Haziran 23.00

PSG - Inter Miami 29 Haziran 19.00

Flamengo - Bayern Münih 23.00

Dün gecenin sonuçları ise şu şekilde:

Esperance 0-3 Chelsea, Los Angeles 1-1 Flamengo

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