AHMET SAGAT, GİRESUNSPOR YOLUNDA

3 MİLYON TL BONSERVİS

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan Menemenspor'un yıldızı Ahmet Sagat, kariyerine Süper Lig'de devam edecek. Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcunun Giresunspor ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.İsmi Trabzonspor ve Beşiktaş ile de anılan Ahmet Sagat ile Karadeniz ekibi Giresun'un bir süredir temas halinde olduğu ve gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı iddia edildi.İzmir temsilcisi 3 milyon TL değer biçtiği 25 yaşındaki golcünün transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yönetim, Ahmet Sagat'tan gelecek paraya göre de transfer listesini şekillendirecek. Futbolcu, 17 golle gol kralı olmuştu.