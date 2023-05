Kral Charles III'ün taç giyme töreninde Şampiyonlar Ligi müziği!

İngiltere Kralı Charles III'ün taç giyme töreni futbolseverlerin de dikkatini çekti.



Taç giyme töreni sırasında George Frideric Handel'in bestelediği Zadok the Priest çaldı. Zadok the Priest, Kral George II'nin 1727'deki taç göyme töreni için bestelendi ve bir gelenek olarak o tarihten bu yana gerçekleşen tüm taç giyme törenlerinde çalınmaya başlandı.



Bu marş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dünyaca ünlü marşı için 1992'de esin kaynağı oldu. İngiliz besteci Tony Britten, Şampiyonlar Ligi marşını bestelerken ezgileri Zadok the Priest'ten aldı. Tony Brittten, "Zadok the Priest'in barok havası ve müziğin yükseldiği anlar, Şampiyonlar Ligi'ni ve dev bir kupayı kaldırma anını zihnimde canlandırdığı için böyle bir yola gittim." açıklamasını yapmıştı.



"KRAL, DİREKT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE!"



Kraliçe Elizabeth II ile Kral Charles III'ün tam 71 yıl olduğu için Zadok the Priest'in çalınması futbolseverler için de sürpriz oldu.



Bazı İngiliz futbolseverler, bu şaşkınlığını twitter'dan da dile getirdi. İşte o yorumların bazıları:



* Alexander Fox: Şampiyonlar Ligi müziğinin muhteşem havasını Kral da yaşamak istedi.



* Sean Kelly: Kral Charles III, bu galibiyetle birlikte gelecek sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alacak.



* Rachel Wearmouth: "Tüm ülke, Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca 'Ne oluyor?' dedi, çok eminim."