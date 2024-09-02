Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Hasan Cengiz kazandı.



Korkuteli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe stadyumunda gerçekleşen etkinliğe, 72'si başpehlivan olmak üzere toplam 1052 pehlivan katıldı.



Organizasyonda Ali Gürbüz ve Hasan Cengiz finalde mücadele etti.



Müsabaka sırasında omzundan sakatlanan Ali Gürbüz yarışmadan çekildi.



Rakibinin müsabakadan çekilmesi sonucunda 33. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Hasan Cengiz oldu.



Güreş müsabakalarını, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Aykut Kaya da takip etti.





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