Korkmaz: 'Sivasspor'un hedefi 4 büyüklere karşı 3 puan olmalı'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Bu ligde herhangi bir takıma karşı değil de, umarım o günleri tekrar yaşayacağız, 4 büyük takıma karşı çıkarken Sivasspor'un hocası 'hedefimiz 3 puan' der." dedi.

Korkmaz, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili değerlendirmede bulundu.

Adana Demirspor'un zor bir dönemden geçtiğini belirten Korkmaz, "Umarım bu köklü kulüp en kısa zamanda toparlanıp hak ettiği eski güzel günlere döner diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Maçla ilgili çok fazla analiz yapmak istediğini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maçtan önce yerel basınımızın yaptığı birkaç açıklama var. Maçla ilgili 3 puan hedefi koyduğumla alakalı. Açıklamaları kulüp resmi kanalından yapıyorum, onun dışındaki açıklamalar iyi niyetli açıklamalar. Farkındayım ama yapılan şeyler pek bizim söylediklerimizi yansıtmıyor. Çünkü bu ligde herhangi bir takıma karşı değil de, umarım o günleri tekrar yaşayacağız, 4 büyük takıma karşı çıkarken Sivasspor'un hocası 'hedefimiz 3 puan' der. Onun dışında zaten Sivasspor'un hedefi bellidir."