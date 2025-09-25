25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
0-074'
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
3-180'
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-049'
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Korkmaz: "Sivasspor'un hedefi 4 büyüklere karşı 3 puan olmalı"

Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Eylül 2025 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Korkmaz: 'Sivasspor'un hedefi 4 büyüklere karşı 3 puan olmalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Bu ligde herhangi bir takıma karşı değil de, umarım o günleri tekrar yaşayacağız, 4 büyük takıma karşı çıkarken Sivasspor'un hocası 'hedefimiz 3 puan' der." dedi.
 
Korkmaz, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili değerlendirmede bulundu.
 
Adana Demirspor'un zor bir dönemden geçtiğini belirten Korkmaz, "Umarım bu köklü kulüp en kısa zamanda toparlanıp hak ettiği eski güzel günlere döner diye temenni ediyorum." diye konuştu.
 
Maçla ilgili çok fazla analiz yapmak istediğini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:
 
"Maçtan önce yerel basınımızın yaptığı birkaç açıklama var. Maçla ilgili 3 puan hedefi koyduğumla alakalı. Açıklamaları kulüp resmi kanalından yapıyorum, onun dışındaki açıklamalar iyi niyetli açıklamalar. Farkındayım ama yapılan şeyler pek bizim söylediklerimizi yansıtmıyor. Çünkü bu ligde herhangi bir takıma karşı değil de, umarım o günleri tekrar yaşayacağız, 4 büyük takıma karşı çıkarken Sivasspor'un hocası 'hedefimiz 3 puan' der. Onun dışında zaten Sivasspor'un hedefi bellidir."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.