Körfez'de Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi. Toplam 32 yelkenli ve 250 yelkencinin 5 farklı kategoride yarıştığı organizasyonda IRC Overall ve IRC A1 kategorisinde Joy Lemon, IRC A2 kategorisinde Kırmızı ve IRC B kategorisinde Nemo Balspor birinciliği hak etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İzmir'de bu yarışların daha çok izlenmesini ve içinde daha çok İzmirli olmasını istiyoruz. Gelecek yıllarda bu hedefimize ulaşacağız. Su sporları İzmir'de yeniden o eski şaşalı günlerine kavuşacak. Başkanımız Tunç Soyer'in de en büyük hayali bu. Körfez'de daha çok etkinlik yapmak istiyoruz. Yeniden olimpik sporcular ile dünya çapında başarılara imza atmak, İzmir'in şanını tekrar yükseltmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele gönül gönüle yürümeye var mısınız" dedi.