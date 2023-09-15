Koray Günter, Beşiktaş için kararını verdi

Beşiktaş, CSKA Moskova ve Dinamo Zagreb'den transfer teklifi aldığı iddia edilen Verona'nın stoperi Koray Günter'in takımında kalmak istediği öne sürüldü.

Haber; NTV, Fotoğraf; Imago
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Koray Günter, Beşiktaş için kararını verdi
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15 Eylül 2023 12:25
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hellas Verona'nın Türk stoperi Koray Günter'in, siyah beyazlılardan gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

3 TAKIMDAN TEKLİF GELDİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Koray eylül ayı içerisinde kendisine gelen 3 transfer önerisini reddetti. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş'ın yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımlarından da teklif aldığı belirtildi.



VERONA'DA KALMAYI TERCİH ETTİ

Tecrübeli futbolcunun, bu sezon Verona Teknik Direktörü Marco Baroni'nin planları arasında yer almasa bile İtalyan takımında kalmayı tercih ettiği öne sürüldü.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Koray Günter'in 2019 yılında transfer olduğu Serie A temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz ocak ayında Sampdoria'ya kiralık olarak gönderilen ve haziran ayında Verona'ya dönen Koray, bu sezon henüz takımında forma şansı bulabilmiş değil. 

 

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